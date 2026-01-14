Droga nelle mutande e migliaia di euro in casa | due fratelli arrestati
Due fratelli di origine marocchina, di 22 e 26 anni, sono stati arrestati a Genova nel centro storico. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di droga nascosta nelle mutande e di migliaia di euro in casa, nell’ambito di un’indagine sullo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione evidenzia l’attività criminale condotta nella zona e la collaborazione delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico illecito.
Due fratelli originari del Marocco, di 22 e 26 anni, sono stati arrestati dalla polizia nel centro storico di Genova, sono accusati di spaccio di droga in concorso. Durante un servizio mirato, gli agenti dell'Upgsp hanno avviato alcuni controlli nella zona di via Prè, dopo alcuni giri a piedi è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
