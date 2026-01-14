Droga nelle mutande e migliaia di euro in casa | due fratelli arrestati

Due fratelli di origine marocchina, di 22 e 26 anni, sono stati arrestati a Genova nel centro storico. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di droga nascosta nelle mutande e di migliaia di euro in casa, nell’ambito di un’indagine sullo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione evidenzia l’attività criminale condotta nella zona e la collaborazione delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico illecito.

Legnano, un chilo di droga e 20mila euro in casa. I soldi nascosti anche in una scatola di merendine - Milano, 19 ottobre 2025 – In casa aveva un chilo di droga e 20mila euro in contanti: arrestato un 34enne residente a Legnano. ilgiorno.it

Foligno, ha un mercato della droga in centro: arrestata una 23enne con 20mila euro in casa. Nei guai il padre - Ha un mercato della droga in centro, in casa migliaia di euro e mezzo chilo di hashish: la polizia di Stato arresta in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti una 23enne. ilmessaggero.it

#CasalDiPrincipe – Un 32enne in mutande ha aggredito la polizia ed è stato fermato con hashish e armi #Cronaca #Polizia #Aggressione #Droga #Sicurezza #OrdinePubblico #NanoTV facebook

#CasalDiPrincipe – Un 32enne in mutande ha aggredito la polizia ed è stato fermato con hashish e armi #Cronaca #Polizia #Aggressione #Droga #Sicurezza #OrdinePubblico #NanoTV x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.