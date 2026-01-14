Droga nascosta in casa scovata da cane della polizia | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo che un cane antidroga della polizia ha scoperto sostanze stupefacenti nascoste all’interno della sua abitazione. L’indagine ha rivelato l’utilizzo di doppi vani e intercapedini come nascondigli, dimostrando l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico illecito. La scoperta evidenzia l’importanza del ruolo degli animali addestrati nel supporto alle operazioni di polizia.

Tempo di lettura: 2 minuti Aveva nascosto sostanze stupefacenti all'interno di doppi vani ed intercapedini del suo appartamento, confidando che quelli potessero essere nascondini sicuri. Non aveva però fatto i conti con il fiuto di Naja, cane antidroga in forza alla polizia, che ha scovato marijuana e hashish, permettendo così di arrestare il presunto spacciatore. È accaduto a Torre Annunziata, città oggetto di un'intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli. Per questo motivo agenti di polizia, carabinieri e guardia di finanza, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania e di un'unità cinofila dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, in particolare nei rioni Annunziata, Poverelli, Penniniello e Provolera.

