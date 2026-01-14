Dragon Ball Z | Kakarot DAIMA | Avventura nel regno demoniaco Parte 2 è ora disponibile ecco il trailer di lancio
È arrivato Dragon Ball Z: Kakarot – DAIMA: Avventura nel regno demoniaco – Parte 2, disponibile da oggi. Bandai Namco e CyberConnect2 confermano il nuovo capitolo, offrendo ai giocatori un’esperienza immersiva nel mondo demoniaco di Dragon Ball Z. A seguire, il trailer ufficiale permette di scoprire le novità di questa seconda parte.
Bandai Namco e CyberConnect2 hanno annunciato che Dragon Ball Z: Kakarot – DAIMA: Avventura nel regno demoniaco – Parte 2 è ora disponibile, accompagnando il lancio con il trailer ufficiale. Il nuovo contenuto scaricabile prosegue la trama avviata nel primo episodio dell’espansione, ampliando l’esperienza narrativa e ludica del GDR dedicato all’universo di Akira Toriyama. Il filmato mostra sequenze di gameplay inedite e anticipa le sfide finali che attendono Goku e i suoi alleati. Il DLC è già accessibile su console e PC. Questa seconda parte introduce due nuove aree esplorabili, il Secondo Mondo Demoniaco e il Primo Mondo Demoniaco, ambientazioni caratterizzate da nemici più aggressivi e da una progressione più intensa. 🔗 Leggi su Game-experience.it
