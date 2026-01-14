Dragaggio del Rio Sguazzatorio iniziati lavori preliminari di pulizia
Sono iniziati i lavori di dragaggio del Rio Sguazzatorio a Scafati. Il sindaco Pasquale Aliberti ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento delle attività di pulizia preliminari. Questa operazione mira a migliorare il corso d’acqua e la tutela ambientale dell’area. I lavori proseguiranno secondo il cronoprogramma stabilito, contribuendo alla riqualificazione del territorio locale.
Dragaggio del Rio Sguazzatorio a Scafati, iniziati i lavori. Lo ha annunciato il sindaco Pasquale Aliberti, con un sopralluogo sul cantiere dove sono in corso le attività di pulizia preliminari al dragaggio. Il commento“Dopo le perplessità che ho espresso - dice il primo cittadino - rispetto ai. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
