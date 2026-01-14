Dove vedere in tv Italia-Islanda Europei pallamano 2026 | orario programma streaming

Il match tra Italia e Islanda, valido per la prima giornata dei Campionati Europei di pallamano 2026, si svolgerà venerdì 16 gennaio. Di seguito le informazioni su orario, programma e modalità di streaming per seguire la partita in tv e online.

Venerdì 16 gennaio è in programma la sfida tra Italia e Islanda, valevole per la prima giornata della fase a gironi dei Campionati Europei 2026 di pallamano. Sarà la Kristianstad Arena di Kristianstad (in Svezia) ad accogliere il ritorno della Nazionale azzurra alla fase finale di una rassegna continentale 28 anni dopo la sua unica precedente partecipazione (come Paese ospitante nel 1998). L’emergente squadra italiana guidata dal DT Bob Hanning non vuole però accontentarsi di aver centrato il significativo obiettivo della qualificazione e spera di confermare i progressi degli ultimi anni, cercando di tenere testa ad alcune delle formazioni più forti del Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Islanda, Europei pallamano 2026: orario, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Italia-Turchia, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Italia-Slovacchia, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L’Italia e gli EHF EURO 2026 presentati su Sky Sport 24: tutte le sfide degli azzurri in diretta TV e su YouTube; Dove vedere in tv Italia-Islanda, Europei pallamano 2026: orario, programma, streaming; Pallamano, verso Euro 2026: l'amichevole Italia-Romania su Sky; Road to EHF EURO 2026: l'Italia cede alle Isole Faroe nella seconda amichevole a Tórshavn. Dove vedere in tv Italia-Islanda, Europei pallamano 2026: orario, programma, streaming - Venerdì 16 gennaio è in programma la sfida tra Italia e Islanda, valevole per la prima giornata della fase a gironi dei Campionati Europei 2026 di ... oasport.it

HBO Max arriva anche in Italia. The Pitt, Portobello ed Harry Potter: cosa vedere sulla nuova piattaforma di streaming - facebook.com facebook

Dove vedere #Roma-Torino di Coppa Italia in tv Dazn o Mediaset, orario x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.