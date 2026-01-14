Per seguire la Staffetta femminile di Ruhpolding 2026, ecco le informazioni su orario, programma, startlist e streaming. Oggi, mercoledì 14 gennaio, si apre la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, con le atlete che si sfidano in una delle prove più attese della stagione. Scopri dove vedere in TV e in streaming l’evento di oggi.

Oggi, mercoledì 14 gennaio, va in scena la prima giornata di gare della quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. A Ruhpolding (Germania), storica tappa tedesca del circuito, è in programma la staffetta femminile, con partenza fissata alle ore 14:30. La gara inaugura il lungo fine settimana bavarese e propone la classica prova a squadre: quattro frazioni da 6 km, ciascuna con due passaggi al poligono (uno a terra e uno in piedi). Ogni atleta avrà a disposizione tre ricariche per serie; eventuali bersagli mancati oltre le ricariche comporteranno giri di penalità. Dopo l’assenza nel weekend di Oberhof, tornano in gara le due stelle del biathlon italiano: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, punti di riferimento del quartetto azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv il biathlon oggi, Staffetta femminile Ruhpolding 2026: orario, programma, startlist, streaming

Leggi anche: Startlist staffetta femminile biathlon Ruhpolding 2026: orario, tv, streaming, quartetti in gara

Leggi anche: Startlist staffetta femminile Oberhof 2026: orario, programma, tv, streaming

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

A che ora il biathlon oggi in tv: startlist sprint maschile e femminile Oberhof, programma, streaming; LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Oberhof, Inseguimento maschile e staffetta femminile: Giacomel insegue il pettorale giallo, fuori Vittozzi e Wierer; Quando il biathlon oggi in tv: orari inseguimento femminile e staffetta maschile Oberhof, startlist, streaming; LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Oberhof, Sprint maschile, Sprint femminile: assenze pesanti di Vittozzi e Wierer, Giacomel insegue il pettorale giallo.

Coppa del mondo di biathlon 2025 – 2026 a Oberhof: programma, la squadra italiana e dove vedere le gare in diretta - Dall'8 all'11 gennaio va in scena la quarta tappa del massimo circuito di biathlon a Oberhof, in Germania. olympics.com