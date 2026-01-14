Douglas Luiz CorSport | il Nottingham Forest non è intenzionato a riscattarlo I possibili sviluppi

Secondo quanto riportato dal CorSport, il Nottingham Forest ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto per Douglas Luiz. La situazione potrebbe portare a nuovi sviluppi sul futuro del centrocampista, le cui prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali per comprendere le prossime mosse e le eventuali trattative in vista della prossima stagione.

intorno al centrocampista di proprietà Juve. lI caso  Douglas Luiz  rischia di diventare un vero e proprio grattacapo finanziario per la Juventus. Il  Nottingham Forest, club dove il brasiliano si è trasferito in prestito oneroso (3 milioni di euro), non sembra affatto intenzionato a procedere con il riscatto definitivo. Ad asserirlo è il Corriere dello Sport. L’accordo tra i club prevede infatti un obbligo di acquisto fissato a  25 milioni di euro, ma a una condizione precisa: il giocatore deve collezionare almeno  15 presenze da 45 minuti ciascuna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

