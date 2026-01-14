Dossier su Venezuela e Iran polemica su opposizione e governo

Il dossier analizza la situazione politica in Venezuela e Iran, evidenziando le tensioni tra opposizione e governo. Con l’aumento del dibattito sul referendum, si approfondiscono le dinamiche interne e le implicazioni internazionali di entrambi i paesi. L’articolo, a cura di Augusto Cantelmi, fornisce un quadro chiaro e obiettivo delle recenti evoluzioni politiche, senza giudizi di valore.

