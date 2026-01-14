Dossier su Venezuela e Iran polemica su opposizione e governo
Il dossier analizza la situazione politica in Venezuela e Iran, evidenziando le tensioni tra opposizione e governo. Con l’aumento del dibattito sul referendum, si approfondiscono le dinamiche interne e le implicazioni internazionali di entrambi i paesi. L’articolo, a cura di Augusto Cantelmi, fornisce un quadro chiaro e obiettivo delle recenti evoluzioni politiche, senza giudizi di valore.
La politica focalizzata su Venezuela e Iran mentre cresce il dibattito sul referendum. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Netanyahu in volo verso gli Usa per colloqui su Gaza e dossier Iran
Leggi anche: De Luca: “Su riforma giustizia vicolo cieco governo-opposizione”
Dossier su Venezuela e Iran, polemica su opposizione e governo
Dopo il raid in Venezuela, le pressioni sulla Groenlandia e il riaccendersi del dossier iraniano, nel mirino di Donald Trump finisce anche Cuba. #DonaldTrump #usa #venezuela #Cuba x.com
Dopo il raid in Venezuela, le pressioni sulla Groenlandia e il riaccendersi del dossier iraniano, nel mirino di Donald Trump finisce anche Cuba. #DonaldTrump #usa #venezuela #Cuba facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.