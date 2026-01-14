Doppio incarico per Anna Laura Galati

Da lanazione.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anna Laura Galati ha assunto un duplice ruolo di rilievo nel settore del franchising. È stata infatti eletta presidente di Federfranchising Confesercenti Toscana e vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Franchising. Questi incarichi testimoniano il suo impegno e la sua esperienza nel settore, contribuendo allo sviluppo e alla rappresentanza delle imprese franchising a livello regionale e nazionale.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – .  Eletta presidente di Federfranchising Confesercenti Toscana e vicepresidente nazionale della federazione italiana Franchising. Ancora un prestigioso incarico per l'imprenditrice aretina Anna Laura Galati eletta alla presidenza regionale di Federfranchising Confesercenti Toscana. Un incarico di prestigio che si aggiunge alla vicepresidenza nazionale della federazione italiana Franchising che ricopre dal 2022 ed alla neo nomina alla presidenza regionale del gruppo Impresa Donna a conferma della stima e delle doti umane e professionali di Anna Laura Galati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

doppio incarico per anna laura galati

© Lanazione.it - Doppio incarico per Anna Laura Galati

Leggi anche: Confesercenti, prestigioso incarico regionale per Anna Laura Galati

Leggi anche: Confesercenti Toscana: Anna Laura Galati eletta presidente regionale di Impresa Donna

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Confesercenti, prestigioso incarico regionale per Anna Laura Galati - Arezzo, 17 dicembre 2025 – Confesercenti, prestigioso incarico regionale per Anna Laura Galati. lanazione.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.