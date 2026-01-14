Doppietta di Grima sotto la pioggia al Campionato Sprint 2026

Pietro Grima ha ottenuto una doppietta al Campionato Sprint SWS 2026, disputato al Kartodromo di Messina sotto la pioggia. Con una performance solida e costante, il pilota si è distinto nel primo evento della stagione, confermando la propria competitività nel campionato. Questo risultato rappresenta un passo importante nel percorso agonistico di Grima e apre nuove prospettive per le gare future.

