Doppietta di Grima sotto la pioggia al Campionato Sprint 2026

Da messinatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pietro Grima ha ottenuto una doppietta al Campionato Sprint SWS 2026, disputato al Kartodromo di Messina sotto la pioggia. Con una performance solida e costante, il pilota si è distinto nel primo evento della stagione, confermando la propria competitività nel campionato. Questo risultato rappresenta un passo importante nel percorso agonistico di Grima e apre nuove prospettive per le gare future.

Pietro Grima ha centrato una prestigiosa doppietta al Kartodromo di Messina nel primo atto del Campionato Sprint SWS 2026. È andato in scena sotto la pioggia, tra brividi e adrenalina, l’appuntamento inaugurale della stagione 2026, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

