Doppietta di Grima sotto la pioggia al Campionato Sprint 2026
Pietro Grima ha ottenuto una doppietta al Campionato Sprint SWS 2026, disputato al Kartodromo di Messina sotto la pioggia. Con una performance solida e costante, il pilota si è distinto nel primo evento della stagione, confermando la propria competitività nel campionato. Questo risultato rappresenta un passo importante nel percorso agonistico di Grima e apre nuove prospettive per le gare future.
Pietro Grima ha centrato una prestigiosa doppietta al Kartodromo di Messina nel primo atto del Campionato Sprint SWS 2026. È andato in scena sotto la pioggia, tra brividi e adrenalina, l’appuntamento inaugurale della stagione 2026, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Campionato Sprint SWS 2026 Messina, Doppietta di Pietro Grima; Kart, il campionato Sprint parte sotto il diluvio.
Pietro Grima firma la doppietta nel primo atto del Campionato Sprint - Pietro Grima centra la doppietta al Kartodromo di Messina nel primo atto del Campionato Sprint SWS 2026. msn.com
