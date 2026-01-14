Dopo un sequestro Nairobi è entrata nel canile di Fallo che sta per chiudere

Dopo un sequestro, i cani ospitati nel canile di Fallo a Nairobi si trovano ora in una situazione di emergenza. La struttura sta per chiudere e si rende necessario trovare nuove famiglie per gli animali presenti. Chi desidera adottare un cane può contribuire a offrire loro una seconda possibilità, aiutando a trovare un futuro sicuro e sereno.

