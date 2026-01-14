Dopo un sequestro Nairobi è entrata nel canile di Fallo che sta per chiudere
Dopo un sequestro, i cani ospitati nel canile di Fallo a Nairobi si trovano ora in una situazione di emergenza. La struttura sta per chiudere e si rende necessario trovare nuove famiglie per gli animali presenti. Chi desidera adottare un cane può contribuire a offrire loro una seconda possibilità, aiutando a trovare un futuro sicuro e sereno.
Il canile di Fallo sta per chiudere e si cercano urgentemente persone che possano adottare i cani che, attualmente, si trovano nella struttura. Cani che sono destinati ad essere trasferiti in altri canili tristemente noti.Purtroppo, nel canile di Fallo è appena entrata, in seguito ad un sequestro. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Stella è entrata in canile da cucciola: merita una famiglia
Leggi anche: A fine anno il canile di Fallo chiuderà e molti cani cercano ancora una casa: c’è tanto bisogno di aiuto
Ex Ilva, dopo la morte dell'operaio scatta il sequestro senza facoltà d'uso facebook
Ex Ilva, sequestro del convertitore dopo la morte dell'operaio x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.