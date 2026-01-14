Dopo un sequestro Nairobi è entrata nel canile di Fallo che sta per chiudere

Da chietitoday.it 14 gen 2026

Dopo un sequestro, i cani ospitati nel canile di Fallo a Nairobi si trovano ora in una situazione di emergenza. La struttura sta per chiudere e si rende necessario trovare nuove famiglie per gli animali presenti. Chi desidera adottare un cane può contribuire a offrire loro una seconda possibilità, aiutando a trovare un futuro sicuro e sereno.

Il canile di Fallo sta per chiudere e si cercano urgentemente persone che possano adottare i cani che, attualmente, si trovano nella struttura. Cani che sono destinati ad essere trasferiti in altri canili tristemente noti.Purtroppo, nel canile di Fallo è appena entrata, in seguito ad un sequestro. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

