Dopo il successo di debutto su Canale 5, la fiction

D opo il debutto della settimana scorsa, grazie al quale Canale 5 ha vinto la sfida degli ascolti, la fiction A testa alta – Il coraggio di una donna torna stasera, mercoledì 14 gennaio, con la seconda puntata. Attesissima. L’appuntamento è alle 21:20 o poco più. Lo scandalo che ha coinvolto la preside Virginia Terzi, interpretata da Sabrina Ferilli, non accenna a placarsi. Al contrario si trasforma in un assedio che mette Virginia con le spalle al muro, dentro e fuori la scuola. Cosa vedere su Netflix a gennaio 2026: le migliori serie tv e i film più interessanti del mese X Leggi anche › Revenge porn, ricatti e silenzi: Sabrina Ferilli debutta su Canale 5 con la fiction “A testa alta” A testa alta, fiction con Sabrina Ferilli, anticipazioni seconda puntata 14 gennaio, trama. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo l’esordio record su Canale 5, l'odio verso la preside corre on line e nella sua quotidianità. Lei non molla, ma nuovi pericoli si affacciano all'orizzonte

