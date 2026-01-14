Dopo le due forti scosse di terremoto allerta in Romagna | nella notte la terra trema ancora i dati

Dopo le recenti scosse di magnitudo 4.3 e 4.1 che hanno colpito la Romagna, la zona di Russi nel ravennate ha registrato ulteriori tremori nella notte. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre le autorità valutano i danni e le eventuali misure di sicurezza da adottare. Questa serie di eventi sismici evidenzia la vulnerabilità del territorio e la necessità di attenzione continua.

Dopo le due forti scosse di terremoto di magnitudo 4.3 e magnitudo 4.1 Richter che martedì mattina hanno spaventato la Romagna, la terra ha tremato due volte nell'area vicina l'epicentro, vale a dire la zona di Russi, nel ravennate, 10 chilometri a nord di Forlì. I sismografi dell'Istituto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Trema la terra in Romagna, due forti scosse di terremoto in pochi minuti: tutti gli aggiornamenti in diretta Leggi anche: Dopo le forti scosse di terremoto la terra ha tremato due volte nell'area vicino all'epicentro Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Terremoto in Emilia-Romagna, due forti scosse tra Faenza e Ravenna: gente in strada; Dopo le forti scosse di terremoto la terra ha tremato due volte nell'area vicino all'epicentro; Dopo le due forti scosse di terremoto, allerta in Romagna: nella notte la terra trema ancora, i dati; Terremoto oggi, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Ritardi e treni cancellati. FLASH: L'Emilia trema, avvertite due forti scosse di terremoto a Forlì e Ravenna. Gente in strada - In alcune abitazioni il movimento è stato avvertito come ondulatorio, con case che hanno tremato in modo evidente ... msn.com

Terremoto in Romagna oggi, scosse a Ravenna di magnitudo 4.3 e 4.1: gente in strada e stop ai treni - Due forti scosse di terremoto tra Ravenna e Forlì registrate oggi, 13 gennaio, dall'Ingv a distanza ravvicinata: la prima di magnitudo 4 ... fanpage.it

Terremoto a Russi e Faenza vicino Ravenna, scosse ravvicinate: la più forte di magnitudo 4,3, "tanta paura" - Due scosse di terremoto in provincia di Ravenna: a Russi magnitudo 4. virgilio.it

La strada è stata chiusa dopo le forti raffiche di vento dei giorni scorsi facebook

Dopo Bologna, un'altra prestazione molto convincente della #Juventus. Due avversarie forti, due vittorie. Avanti così. #JuveRoma #SerieA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.