Dopo la strage di Crans un comune vieta candeline e fuochi al chiuso

Dopo l’incidente di Crans, il comune di Assago ha disposto il divieto di candeline, fuochi d’artificio e giochi con fiamme libere all’interno dei locali. L’ordinanza, firmata dal sindaco Graziano Musella, mira a prevenire rischi accidentali e garantire la sicurezza pubblica, limitando l’uso di fiamme libere in ambienti chiusi. La misura si inserisce in un quadro di attenzione crescente alla prevenzione degli incendi e alla tutela dei cittadini.

Strage di Crans-Montana, il nodo dei risarcimenti: polizze insufficienti per risarcire le vittime. L’assicurazione Axa: “Somme limitate” - La compagnia Axa conferma che le coperture assicurative per la strage di Crans- ilfattoquotidiano.it

Crans-Montana, timori sulla sicurezza a Bologna dopo la strage di Capodanno. Il Comune convoca locali e circoli - Il sindaco Matteo Lepore: «Qui si può stare tranquilli, in città i controlli si fanno». corrieredibologna.corriere.it

Un’ora e mezza dopo la strage de Le Constellation di Crans-Montana - 40 morti e 120 feriti la notte di Capodanno - su un gruppo WhatsApp di mamme (letteralmente “les mamans”, ndr) di ragazzine che si trovavano all’interno della discoteca svizzera bruciata facebook

Crans-Montana, timori sulla sicurezza a Bologna dopo la strage di Capodanno. Il Comune convoca locali e circoli x.com

