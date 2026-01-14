Dopo la strage di Crans un comune vieta candeline e fuochi al chiuso
Dopo l’incidente di Crans, il comune di Assago ha disposto il divieto di candeline, fuochi d’artificio e giochi con fiamme libere all’interno dei locali. L’ordinanza, firmata dal sindaco Graziano Musella, mira a prevenire rischi accidentali e garantire la sicurezza pubblica, limitando l’uso di fiamme libere in ambienti chiusi. La misura si inserisce in un quadro di attenzione crescente alla prevenzione degli incendi e alla tutela dei cittadini.
Stop a candeline, giochi pirotecnici e candeline nei locali di Assago. Il sindaco del comune, Graziano Musella, ha firmato un’ordinanza che vieta l’utilizzo di fiamme libere che in modo accidentale o involontario possano trasformarsi in una minaccia per l’incolumità delle persone. Una decisione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Bengala e candeline dopo la strage di Crans-Montana, anche i locali a Roma a rischio
Leggi anche: Ordinanza per il divieto di fuochi liberi nei locali pubblici dopo la strage di Crans-Montana: in Abruzzo c'è il primo Comune ad adottarla
Strage di Crans-Montana, il Comune ammette: “Nessun controllo al pub”; Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti; Crans-Montana, il Comune: 'Dal 2020 nessun controllo nel locale'; La strage di Crans-Montana, la lente sui controlli del Comune svizzero. Arrestare i Moretti, titolari del locale? I pm: «Non ci sono esigenze cautelari».
Strage di Crans-Montana, Comune a rischio default e giustizia incerta: risarcimenti miliardari e indagini soft - Montana, il Comune potrebbe andare in default a causa degli indennizzi alle famiglie delle vittime della strage ... virgilio.it
Strage di Crans-Montana, il nodo dei risarcimenti: polizze insufficienti per risarcire le vittime. L’assicurazione Axa: “Somme limitate” - La compagnia Axa conferma che le coperture assicurative per la strage di Crans- ilfattoquotidiano.it
Crans-Montana, timori sulla sicurezza a Bologna dopo la strage di Capodanno. Il Comune convoca locali e circoli - Il sindaco Matteo Lepore: «Qui si può stare tranquilli, in città i controlli si fanno». corrieredibologna.corriere.it
Un’ora e mezza dopo la strage de Le Constellation di Crans-Montana - 40 morti e 120 feriti la notte di Capodanno - su un gruppo WhatsApp di mamme (letteralmente “les mamans”, ndr) di ragazzine che si trovavano all’interno della discoteca svizzera bruciata facebook
Crans-Montana, timori sulla sicurezza a Bologna dopo la strage di Capodanno. Il Comune convoca locali e circoli x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.