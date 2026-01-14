Dopo Il trono di spade stop al fantasy per Emilia Clarke | Dubito che mi rivedrete sopra un drago
L'interprete di Daenerys Targaryen è paga del genere fantasy e non ha intenzione di ripetere l'esperienza vissuta sul set della serie dei record. Emilia Clarke ha avuto la sua buona dose di fantasy con la saga de Il trono di spade e non sembra intenzionata a voler ripetere l'esperienza. L'attrice ha rivelato al New York Times di aver chiuso con il genere fantasy dopo aver trascorso otto anni sul set della serie HBO dei record in cui interpretava Daenerys Targaryen, nota anche come la Madre dei Draghi. "È altamente improbabile che mi vediate salire di nuovo su un drago, o anche solo essere nella stessa inquadratura con un drago", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
