Dopo un tour intenso, la cantante si dedica a un momento di relax tra natura, street food e amicizia femminile. Mentre si intensificano le voci su una presunta crisi tra Andrea Iannone ed Elodie, quest’ultima sembra mantenere un atteggiamento sereno e disteso, senza lasciarsi influenzare dalle indiscrezioni. Un breve break che rappresenta un’occasione per ricaricare le energie e dedicarsi a momenti di spensieratezza.

M entre le voci di una possibile crisi tra Andrea Iannone e Elodie non si placano, la cantante sembra non essere sfiorata minimamente dalle preoccupazioni. Dopo mesi di tour in giro per l’Italia, si è concessa finalmente una pausa. E che pausa. Un viaggio rigenerante tutto al femminile in Thailandia. Una fuga con le amiche: la cura a qualsiasi cuore spezzato, problema di lavoro o stress. Nelle ultime ore i social sono letteralmente impazziti con i commenti sotto il carosello di foto pubblicato da Elodie su Instagram. A colpire i fan è stata la complicità spontanea e tenera tra le amiche, ma soprattuto tra la cantante e Franceska Nuredini, ballerina professionista che ha seguito Elodie in tour. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo il tour, la cantante si regala una pausa rigenerante tra natura, street food e complicità tutta al femminile

Leggi anche: Elodie si prenderà una pausa dopo il tour

Leggi anche: Il tour nazionale delle eccellenze culinarie fa tappa a Monreale: ecco l'International Street Food

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Lola Young cancella il tour dopo il malore: cosa succede alla cantante paragonata a torto a Amy Winehouse - La cantante britannica affronta problemi di salute mentale e dipendenze, con paragoni ad Amy Winehouse e riferimenti ... fanpage.it

Il gruppo pop sudcoreano BTS farà un nuovo tour mondiale, quattro anni dopo l’ultimo x.com

La band sudcoreana K-pop dei Bts ritorna sulla scena dopo quattro anni di assenza. Il tour mondiale nel 2026. Tante le città in programma, ma per ora manca l'Italia. Le date e quando comprare i biglietti facebook