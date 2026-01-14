Dopo il frontale con un' auto il camion si ribalta e schiaccia un furgoncino | c' è una vittima

Oggi, 14 gennaio 2026, si è verificato un grave incidente sulla via Piave a Salettuol di Maserada, Treviso. Dopo un frontale con un’auto, un camion si è ribaltato, schiacciando un furgoncino e provocando la morte di un uomo. L’incidente ha coinvolto diversi veicoli e ha causato disagi alla viabilità locale. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Le strade di Treviso sono state teatro di un incidente mortale oggi, 14 gennaio 2026. Un uomo ha perso la vita dopo che il furgoncino che stava guidando è stato letteralmente schiacciato da un camion lungo via Piave a Salettuol di Maserada.Il frontale con un'auto, poi il camion che si ribalta e. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Camion si ribalta in curva e schiaccia un’auto, morta una donna: Susanna Zuffoli aveva 58 anni Leggi anche: Molinella, tragedia annunciata: camion si ribalta e schiaccia l’auto di Susanna Zuffoli, la rabbia del sindaco Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Frontale tra auto e mezzo pesante, grave un 60enne; Incidente frontale tra due auto nel milanese, sei persone coinvolte; Incidente tra auto e camion sulla A21, morto 51enne di Borgofranco d'Ivrea; Camion va fuori strada, finisce nel fossato e si ribalta. Incidente frontale tra auto e camion, il tir si ribalta e schiaccia un Doblò: almeno un morto - Incidente frontale nella giornata di oggi, mercoledì 14 gennaio, a Maserada, in provincia di Treviso dove un'auto si è scontrata con un camion. msn.com

Piacenza, scontro frontale tra un'auto e un autotreno: «Grave un 60enne», il carico di mangime finisce in strada - All’altezza del cavalcavia ferroviario della linea di Cremona, per cause in fase di accertamento, l’auto avrebbe sbandato, invadendo la corsia opposta ... corrieredibologna.corriere.it

SALARIA BLOCCATA ALL'ALBA: FRONTALE NEL TRATTO DOPO PASSO CORESE, TRA MONTEROTONDO E SETTEBAGNI foto Nik Ferreri facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.