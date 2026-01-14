Donna scomparsa ad Anguillara Si cerca il corpo

Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa ad Anguillara Sabazia, è al centro di un'indagine per la sua scomparsa. Il marito è attualmente indagato per omicidio, mentre le forze dell'ordine proseguono le ricerche per trovare il suo corpo. La vicenda desta preoccupazione nella comunità locale, mentre le indagini continuano a cercare risposte e verificare le circostanze della scomparsa.

Il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, resta indagato per omicidio. Sequestrati l’auto e il cellulare dell’uomo e messi i sigilli all’impianto di rifiuti dove lavora. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

