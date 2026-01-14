Donna scomparsa ad Anguillara al via ricerche nel lago Bracciano

Da periodicodaily.com 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso le ricerche di Federica Torzullo, donna di 41 anni scomparsa ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio. Le autorità stanno effettuando indagini e ricerche nel lago Bracciano, dove si sospetta possa esserci stata una possibile implicazione. La comunità attende aggiornamenti sulle operazioni in corso e sui risultati delle attività di ricerca.

(Adnkronos) – Continuano le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia, l'8 gennaio scorso. I carabinieri sono al lavoro, secondo quanto apprende l'Adnkronos, con una motovedetta e i subacquei per scandagliare il fondale nei pressi del molo del lago Bracciano.  —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio: ricerche nel lago di Bracciano

Leggi anche: Donna scomparsa ad Anguillara, si indaga per omicidio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Federica Torzullo scomparsa da 5 giorni da Anguillara Sabazia: il marito della donna, Claudio Carlomagno, indagato per femminicidio; Federica Torzullo, indagato per femminicidio il marito della donna scomparsa ad Anguillara; Indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara; Federica Torzullo, cosa sappiamo della donna scomparsa ad Anguillara.

donna scomparsa anguillara viaAnguillara Sabazia – Scomparsa di Federica Torzullo, il marito indagato per omicidio: Carabinieri nella villa di famiglia per i rilievi (FOTO) - È indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. etrurianews.it

Donna scomparsa da giorni a Roma, indagato il marito per femminicidio - Non si hanno notizie di Federica Torzullo, 41 anni, di Anguillara Sabazia, dallo scorso 8 gennaio. dire.it

donna scomparsa anguillara viaDonna scomparsa ad Anguillara Sabazia, il marito indagato per omicidio - Sequestrati dai Carabinieri il cellulare e l'auto dell'uomo, che il 9 gennaio aveva denunciato la scomparsa della moglie. rainews.it

Federica Torzullo scomparsa: il giallo di Anguillara

Video Federica Torzullo scomparsa: il giallo di Anguillara

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.