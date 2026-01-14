Donna scomparsa ad Anguillara al via ricerche nel lago Bracciano

Sono in corso le ricerche di Federica Torzullo, donna di 41 anni scomparsa ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio. Le autorità stanno effettuando indagini e ricerche nel lago Bracciano, dove si sospetta possa esserci stata una possibile implicazione. La comunità attende aggiornamenti sulle operazioni in corso e sui risultati delle attività di ricerca.

(Adnkronos) – Continuano le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia, l'8 gennaio scorso. I carabinieri sono al lavoro, secondo quanto apprende l'Adnkronos, con una motovedetta e i subacquei per scandagliare il fondale nei pressi del molo del lago Bracciano. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio: ricerche nel lago di Bracciano Leggi anche: Donna scomparsa ad Anguillara, si indaga per omicidio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Federica Torzullo scomparsa da 5 giorni da Anguillara Sabazia: il marito della donna, Claudio Carlomagno, indagato per femminicidio; Federica Torzullo, indagato per femminicidio il marito della donna scomparsa ad Anguillara; Indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara; Federica Torzullo, cosa sappiamo della donna scomparsa ad Anguillara. Anguillara Sabazia – Scomparsa di Federica Torzullo, il marito indagato per omicidio: Carabinieri nella villa di famiglia per i rilievi (FOTO) - È indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. etrurianews.it

Donna scomparsa da giorni a Roma, indagato il marito per femminicidio - Non si hanno notizie di Federica Torzullo, 41 anni, di Anguillara Sabazia, dallo scorso 8 gennaio. dire.it

Donna scomparsa ad Anguillara Sabazia, il marito indagato per omicidio - Sequestrati dai Carabinieri il cellulare e l'auto dell'uomo, che il 9 gennaio aveva denunciato la scomparsa della moglie. rainews.it

Federica Torzullo scomparsa: il giallo di Anguillara

Federica Torzullo, la donna scomparsa da sei giorni a Roma: il marito indagato per omicidio x.com

Gli sviluppi nelle indagini della morte della donna scomparsa ad Anguillara https://shorturl.at/gNiAS facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.