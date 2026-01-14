Donald Trump f*ck you e dito medio a un operaio che lo accusa di essere protettore di pedofili

Da ilfattoquotidiano.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una visita a un impianto Ford a Detroit, Donald Trump si è trovato coinvolto in un episodio di tensione con un operaio che lo ha accusato di essere

Il presidente Donald Trump visita un impianto della Ford a Detroit, in Michigan. E mentre dalla passerella guarda gli operai, uno di loro inizia a urlargli contro accusandolo di essere “protettore di pedofili”, in riferimento alla vicenda di Jeffrey Epstein. A quel punto la reazione del capo della Casa Bianca è inequivocabile: ha risposto con rabbia “f*ck you”, prima di mostrargli il dito medio. La Casa Bianca ha spiegato alla Cnn che “un individuo squilibrato ha urlato imprecazioni in preda a una crisi di rabbia e il presidente ha dato una risposta appropriata e inequivocabile”. A mostrare chiaramente la dinamica di quanto accaduto un video pubblicato sul sito di gossip Tmz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

donald trump fck you e dito medio a un operaio che lo accusa di essere protettore di pedofili

© Ilfattoquotidiano.it - Donald Trump, “f*ck you” e dito medio a un operaio che lo accusa di essere “protettore di pedofili”

Leggi anche: L’accusa a Trump: “Protettore dei pedofili”. Lui si arrabbia e fa il dito medio: “Vaff…”

Leggi anche: "Proteggi i pedofili". E Trump fa il dito medio all'operaio della Ford: "Vaff..."

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Le 3 chiavi per capire il golpe di Trump in Venezuela e il ritorno degli Stati Uniti all'imperialismo del Novecento; Dalla tuta di Nicolás Maduro al maglione di Luigi Mangione: perché i vestiti dei protagonisti della cronaca vanno a ruba?; Trump afferma che il Venezuela fornirà agli Stati Uniti da 30 a 50 milioni di barili di petrolio; Il rally dei titoli della difesa non si arresta: rialzi a doppia cifra in una settimana per Leonardo, Avio e Fincantieri.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.