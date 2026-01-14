Durante una visita a un impianto Ford a Detroit, Donald Trump si è trovato coinvolto in un episodio di tensione con un operaio che lo ha accusato di essere

Il presidente Donald Trump visita un impianto della Ford a Detroit, in Michigan. E mentre dalla passerella guarda gli operai, uno di loro inizia a urlargli contro accusandolo di essere “protettore di pedofili”, in riferimento alla vicenda di Jeffrey Epstein. A quel punto la reazione del capo della Casa Bianca è inequivocabile: ha risposto con rabbia “f*ck you”, prima di mostrargli il dito medio. La Casa Bianca ha spiegato alla Cnn che “un individuo squilibrato ha urlato imprecazioni in preda a una crisi di rabbia e il presidente ha dato una risposta appropriata e inequivocabile”. A mostrare chiaramente la dinamica di quanto accaduto un video pubblicato sul sito di gossip Tmz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Donald Trump, “f*ck you” e dito medio a un operaio che lo accusa di essere “protettore di pedofili”

