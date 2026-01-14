Don Alì arrestato parla davanti alla giudice | Volevo fare ridere sui social questo è il mio personaggio
Don Alì, noto per il suo comportamento sui social, si presenta davanti alla giudice Francesca Morelli. In un primo momento appariva spavaldo e sicuro di sé, ma di fronte all’autorità giudiziaria ha mostrato un volto diverso, caratterizzato da insicurezza e agitazione. La sua dichiarazione, affermando di voler far ridere con il suo personaggio, apre uno sguardo sulla complessità della sua figura e delle sue azioni.
Più che spavaldo, arrogante e spregiudicato come si mostrava sui social, davanti alla giudice Francesca Morelli appare molto insicuro e agitato. “Sono un pugile nullatenente” si presenta il 24enne Said Alì, per tutti Don Alì, come si fa chiamare su Instagram e TikTok, dove si è autoproclamato il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
