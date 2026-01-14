Domenica, al teatro Mariani di Santa Maria Nuova, va in scena

Santa Maria Nuova (Ancona), 14 gennaio 2026 – Nel cuore della provincia anconetana, la magia del palcoscenico torna a parlare ai più piccoli. Prosegue senza sosta la 42esima stagione di Teatro Ragazzi, la storica rassegna curata dal Tgtp (Teatro Giovani Teatro Pirata) che coinvolge ben 19 Comuni del territorio. Il prossimo attesissimo appuntamento è fissato per domenica ( ore 17), nella cornice accogliente del Teatro Mariani di Santa Maria Nuova. A incantare il pubblico delle famiglie sarà la compagnia toscana Nata Teatro con la sua personale e poetica versione di uno dei classici più amati di sempre: "Il brutto anatroccolo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Domenica ragazzi a teatro, al Mariani c'è Il brutto anatroccolo

Leggi anche: Lando Norris campione. Il brutto anatroccolo è diventato cigno

Leggi anche: Lando Norris e Valentino Rossi come mito: il brutto anatroccolo è diventato cigno

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Domenica di gare al 3° Trofeo XXV Ponti! I nostri ragazzi della Propaganda, accompagnati dall'Allenatore Luciano, sono scesi in acqua con il sorriso e tanta voglia di fare bene. Trasferte come questa ci ricordano perché amiamo lo sport: condivisione, amici facebook