Docenti Tutor percorsi abilitanti | 1.466 esoneri totali e fino a 2.932 semiesoneri per il 2025 26 DECRETO

Il Decreto interministeriale n. pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito fornisce aggiornamenti sui percorsi abilitanti per i docenti tutor. Sono previsti 1.466 esoneri totali e fino a 2.932 semiesoneri per l’anno scolastico 2025/26. Questa normativa rappresenta un’importante tappa nella definizione delle possibilità di supporto e formazione per i docenti coinvolti nelle attività di tutoraggio, contribuendo alla qualità dell’istruzione.

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito il Decreto interministeriale n. 241 del 2 dicembre 2025, registrato dalla Corte dei conti il 28 dicembre 2025. Il provvedimento stabilisce il contingente regionale di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado da destinare, in esonero o semiesonero, ai compiti di tutoraggio per l’anno scolastico 202526, in attuazione della riforma prevista dal PNRR – Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 L'articolo Docenti Tutor percorsi abilitanti: 1.466 esoneri totali e fino a 2.932 semiesoneri per il 202526. DECRETO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

