Recenti dichiarazioni di leader politici evidenziano tensioni all’interno della maggioranza a Milano. Dopo le parole di Ascioti di Azione, anche Capelli del Pd ha sottolineato la necessità di un cambiamento, generando un clima di discontinuità e divergenze tra le forze coinvolte. Questa situazione riflette un momento di grande scrutinio politico, segnato da divergenze e confronti tra gli attori principali del panorama cittadino.

Dopo le parole del segretario lombardo di Azione Francesco Ascioti sulle nostre pagne, che aveva invocato un cambio di passo nell'azione di governo, ieri nell'intervista al Corriere anche il segretario metropolitano del Pd Alessandro Capelli ha spiegato come MIlano per il futuro abbia bisogno di discontinuità, aprendo un terremoto nella maggioranza, con un tutti contro tutti. Dopo aver rivendicato il fatto di aver trasformato la città in 15 anni «in una grande capitale internazionale, attrattiva, capitale dei diritti, con una nuova linea metropolitana e un piano di assunzione dei vigili senza precedenti» spiega Capelli, sostiene come il modello Milano sia esaurito: «Siamo in un mondo nuovo e dobbiamo rispondere a domande nuove». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Discontinuità", a sinistra volano stracci tra Sala & C.

