Discipline occidentali

Le discipline occidentali rappresentano un percorso che parte dalle incisioni e dalle crepe, simboli di vulnerabilità e trasformazione. In questo contesto, Francesco Baucia analizza come le pratiche e le tradizioni culturali si sviluppino, rivelando aspetti profondi dell’identità umana. Discipline occidentali invita a riflettere sui processi di crescita e di conoscenza, partendo da un’osservazione sobria e puntuale delle radici storiche e culturali che le fondano.

"Tutto comincia con un'incisione. Sembra non si possa essere uomini in altro modo. Forse nemmeno viventi": se è vero che è dalle crepe che si vede la luce, Francesco Baucia parte dallo spiraglio che proprio questo punto di osservazione sa rivelare nel suo ultimo libro . Leonard Schrader, Kengiro Azuma e un anno di Kendo, edito da Castelvecchi. Tra romanzo, saggio e autobiografia, nel libro vengono raccontate le vite di Leonard Schrader, sceneggiatore americano, Kengiro Azuma, scultore giapponese, e del narratore stesso, che attraverso l'arte marziale del kendo, utilizza la spada per indagare le proprie fragilità e aprirsi a nuove consapevolezze.

Francesco Baucia presenta il libro Discipline occidentali - 00 la Libreria Verso di Milano (corso di Porta Ticinese 40) ospita Francesco Baucia, che presenta il libro Discipline occidentali in dialogo con Alessandra ... mentelocale.it

