Discarica in contrada Formica | No all' ampliamento è già emergenza tumori

Da brindisireport.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo di Forza Italia di San Vito dei Normanni si oppone all’ampliamento della discarica di contrada Formica, situata nel territorio di Brindisi. Durante la conferenza dei capigruppo del 13 gennaio, è stata ribadita la posizione contraria, evidenziando che l’ampliamento rappresenta un rischio per la salute pubblica, già gravemente compromessa dall’attuale emergenza tumori nella zona.

SAN VITO DEI NORMANNI - Il gruppo di Forza Italia di San Vito dei Normanni ha espresso ieri, martedì 13 gennaio, durante la conferenza dei capigruppo, la sua categorica opposizione al progetto di ampliamento della discarica di contrada Formica nel territorio di Brindisi, ma con "ricadute dirette. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Leggi anche: Ampliamento discarica di contrada Formica: convocata la Commissione Ambiente

Leggi anche: Discarica Formica: FdI di San Vito dei Normanni si oppone all'ampliamento

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Forza Italia. NO all’ampliamento della discarica di Contrada Formica; Brindisi, il caso della discarica di contrada Formica arriva in commissione; Sanitaservice, FIALS: “Prorogare i contratti degli autisti soccorritori per garantire i servizi essenziali”; E' IN EDICOLA IL NUOVO NUMERO DI MEMORIE MESAGNESI.

Discarica in contrada Formica: "No all'ampliamento, è già emergenza tumori" - Il partito sanvitese di Forza Italia chiede al sindaco Marchionna di rivedere il progetto e puntare su una gestione sostenibile dei rifiuti. brindisireport.it

discarica contrada formica noBrindisi, un coro di no all’ampliamento della discarica «Formica» - La proposta del sindaco Marchionna, nata per accogliere un volume pari a circa 3 milioni di metri cubi di nuovi rifiuti (classificati come non pericolosi), non trova sponde ... lagazzettadelmezzogiorno.it

discarica contrada formica noBrindisi, il caso della discarica di contrada Formica arriva in commissione - Resta alta la tensione in merito all’idea, manifestata dal sindaco Giuseppe Marchionna, di un possibile ampliamento della discarica attraverso il passaggio in Regione Puglia per l’eventuale approvazio ... lagazzettadelmezzogiorno.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.