Segue la cronaca in tempo reale delle principali partite della 16ª giornata di Serie A, tra cui Napoli-Parma, Inter-Lecce, Verona-Bologna e Como-Milan. Qui troverai risultati, sintesi e aggiornamenti live per conoscere l’andamento delle sfide e i dettagli più importanti delle gare in corso. Un punto di riferimento affidabile per seguire l’attuale andamento del campionato italiano.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 16esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Napoli Parma, Inter Lecce, Hellas Verona Bologna e Como Milan, valevoli per la 16 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. Ore 20:45 – SEGUI IL LIVE . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Napoli fermato sullo 0-0 dal Parma

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: si va all’intervallo in Napoli Parma sullo 0-0

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: inizia il secondo tempo di Napoli Parma, risultato sullo 0-0

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Inter - Napoli in Diretta Streaming | IT; Kean entra e salva la Fiorentina e Vanoli al 92': Cremonese ko e 3 punti d'oro ai viola; Inter-Napoli 2-2, gol di Dimarco, Calhanoglu e doppietta McTominay. Nerazzurri restano primi; Il Verona frena il Napoli: McTominay e Di Lorenzo firmano la rimonta.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score recuperi (oggi mercoledì 14 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica mercoledì 14 gennaio 2026 e diretta gol live score dei due recuperi in programma oggi, con Inter e Napoli in campo. ilsussidiario.net