Segui la diretta delle partite della 16ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su risultati, moviola e cronaca live. In questa pagina troverai le ultime notizie, sintesi e dettagli su incontri come Napoli-Parma e altre sfide in corso, offrendo un quadro completo degli eventi più importanti del campionato italiano.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 16esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Napoli Parma, Inter Lecce, Hellas Verona Bologna e Como Milan, valevoli per la 16 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. ORE 18:30 LIVE NAPOLI PARMA 13? . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: McTominay sblocca Napoli Parma e fa 1-0, poi il Var annulla tutto per fuorigioco

