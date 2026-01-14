Diretta gol Serie A LIVE | cronaca risultato e tabellino delle partite della 16a giornata

Segui la diretta delle partite della 16ª giornata di Serie A con cronaca, risultati e tabellini aggiornati in tempo reale. Qui troverai sintesi dettagliate e approfondimenti sulle sfide di Napoli-Parma, Inter-Lecce, Verona-Bologna e Como-Milan, per un racconto accurato e obiettivo del weekend di calcio. Restate aggiornati con le ultime novità e le informazioni ufficiali sulle partite di questa giornata di campionato.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 16esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Napoli Parma, Inter Lecce, Hellas Verona Bologna e Como Milan, valevoli per la 16 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. ORE 18:30 LIVE NAPOLI PARMA Formazioni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: cronaca, risultato e tabellino delle partite della 16a giornata Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: cronaca, risultato e tabellino delle partite della 19a giornata Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: cronaca, risultato e tabellino delle partite della 20a giornata La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Inter - Napoli in Diretta Streaming | IT; Kean entra e salva la Fiorentina e Vanoli al 92': Cremonese ko e 3 punti d'oro ai viola; Inter-Napoli 2-2, gol di Dimarco, Calhanoglu e doppietta McTominay. Nerazzurri restano primi; Il Verona frena il Napoli: McTominay e Di Lorenzo firmano la rimonta. Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score recuperi (oggi mercoledì 14 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica mercoledì 14 gennaio 2026 e diretta gol live score dei due recuperi in programma oggi, con Inter e Napoli in campo. ilsussidiario.net

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Goleada Juventus! Diretta gol live score 20^ giornata (oggi 12 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica: sono Genoa Cagliari e Juventus Cremonese le ultime due partite che si giocano per la 20^ giornata di campionato. ilsussidiario.net

Lecce – Parma LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 20° Giornata - Parma in Diretta Tv e Streaming Live, 20° Giornata Serie A, Domenica 11 Gennaio ore 12:30. stadiosport.it

Domani sera in diretta su maxi schermo inter lecce serie a Giovedì sera como milan serie a Sabato sera cagliari juventus serie a #birreria #pub #since1998 #cremona facebook

SERIE A | In campo Juventus-Cremonese. Segui la DIRETTA #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.