Diouf si racconta | Inter club leggendario | fiero di indossare questa maglia
Andy Diouf condivide il suo percorso e l’emozione di indossare la maglia dell’Inter. In un’intervista rilasciata al MatchDay Programme, il centrocampista ha ripercorso le sue origini e la passione che lo ha portato a vestire questa storica maglia, in vista della sfida contro il Lecce. Un momento di riflessione che rende ancora più speciale il suo impegno in nerazzurro.
Diouf. Andy Diouf si è raccontato ai microfoni del MatchDay Programme in vista della sfida tra Inter e Lecce, ripercorrendo le origini della sua passione per il calcio. Il centrocampista nerazzurro ha spiegato come l’amore per questo sport sia nato in famiglia: “ È una cosa che mi hanno trasmesso mio padre e i miei fratelli “. Fin da piccolo, ha sentito naturale muoversi in ogni zona del campo: “ Mi è sempre piaciuto spaziare, attaccare e difendere, e da centrocampista posso fare tutto questo e avere una piena visione del gioco “. Nel corso dell’intervista, Diouf ha individuato alcuni momenti chiave del suo percorso calcistico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
