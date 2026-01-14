Dimmi La Verità | Francesco Zaffini | Finalmente anche l' Oms non parla più di Covid
Il 14 gennaio 2026, Francesco Zaffini, presidente della Commissione Sanità del Senato, ha annunciato che l’Oms non si concentra più sul Covid. Questa evoluzione segna un cambiamento nel discorso globale sulla pandemia, riflettendo un'attenuazione delle preoccupazioni internazionali. Di seguito, analizziamo le implicazioni di questa novità e il contesto attuale della salute pubblica.
Ecco #DimmiLaVerità del 14 gennaio 2026. Il presidente della Commissione Sanità del Senato Francesco Zaffini: finalmente anche l'Oms non parla più di Covid. 🔗 Leggi su Laverita.info
