Dimmi La Verità | Francesco Zaffini | Finalmente anche l' Oms non parla più di Covid

Da laverita.info 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 gennaio 2026, Francesco Zaffini, presidente della Commissione Sanità del Senato, ha annunciato che l’Oms non si concentra più sul Covid. Questa evoluzione segna un cambiamento nel discorso globale sulla pandemia, riflettendo un'attenuazione delle preoccupazioni internazionali. Di seguito, analizziamo le implicazioni di questa novità e il contesto attuale della salute pubblica.

Ecco #DimmiLaVerità del 14 gennaio 2026. Il presidente della Commissione Sanità del Senato Francesco Zaffini: finalmente anche l'Oms non parla più di Covid. 🔗 Leggi su Laverita.info

dimmi la verit224 francesco zaffini finalmente anche l oms non parla pi249 di covid

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Francesco Zaffini: «Finalmente anche l'Oms non parla più di Covid»

Leggi anche: Dimmi La Verità | Alice Buonguerrieri: «I clamorosi contenuti delle ultime audizioni in Commissione Covid»

Leggi anche: Dimmi La Verità | Francesco Gallo: «Il Ponte sullo Stretto ed elezioni regionali»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.