Dimensionamento scolastico De Ieso | Basta mistificazioni la proposta c’è Pellegrino Mastella dica se la sostiene

Il dibattito sul dimensionamento scolastico a Benevento si concentra sulla reale disponibilità di una proposta concreta. De Ieso sottolinea che non si tratta di questioni nazionali, ma di un problema locale che richiede chiarezza e iniziative concrete. Pellegrino Mastella è chiamato a esprimersi sulla questione, evitando polemiche sterili. Comprendere le reali intenzioni delle parti coinvolte è fondamentale per affrontare efficacemente il tema e trovare soluzioni condivise.

Tempo di lettura: 3 minuti "La questione del dimensionamento scolastico in provincia di Benevento non riguarda il Governo nazionale: basta teatrini e alibi. Pellegrino Mastella deve esprimere una posizione chiara e dire chiaramente cosa ne pensa della proposta ragionevole, già sul tavolo, elaborata dai dirigenti scolastici tramite l'ANP (Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola) di Benevento. Una proposta che prevede la razionalizzazione della rete scolastica sannita concentrandosi sui plessi della città capoluogo, senza penalizzare i piccoli comuni come Pago Veiano, Pietrelcina e Pesco Sannita, dove distanze, viabilità e condizioni territoriali rendono gli accorpamenti non praticabili e profondamente penalizzanti.

Dimensionamento scolastico, perché l'Emilia-Romagna e altre tre regioni sono state commissariate: «La richiesta di accorpamenti scolastici e autonomie da tagliare» - Entro il 27 gennaio il commissario Di Palma dovrà tagliare le autonomie: difficile che si arrivi a uno strappo. corrieredibologna.corriere.it

Dimensionamento scolastico, De Pascale rivendica i dati dell’Emilia-Romagna: “Su quei parametri noi siamo non solo in regola, ma più efficienti della media richiesta” - Romagna per la mancata approvazione del piano di dimensionamento, imponendo un taglio di 17 autonomie scolastiche. orizzontescuola.it

Lidia Bai interviene sul dimensionamento scolastico e sulla decisione del Governo di commissariare le Regioni (come la Regione Toscana) che non ottempereranno alle chiusure #scuola #IlGiunco facebook

Dimensionamento scolastico, i direttori regionali commissari ilsole24ore.com/art/dimensiona… x.com

