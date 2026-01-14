Il rientro dalle festività natalizie ha segnato un cambiamento importante nei palinsesti di Rai Radio 2, con chiusure e spostamenti imprevisti. Dietro queste decisioni si cela una rivoluzione silenziosa che può lasciare vuoti tra gli ascoltatori. Quale programma, tra quelli che avete seguito con affetto, sentirete maggiormente la mancanza in questa nuova fase?

I l rientro dalle festività natalizie ha portato con sé un vero e proprio terremoto nei palinsesti di Rai Radio 2. A sintetizzare il clima teso che si respira nei corridoi di via Asiago è stato, con la consueta ironia tagliente, Fiorello. Durante la prima puntata dell’anno di La Pennicanza, lo showman non ha usato giri di parole: «Noi siamo un raggio di sole, nel buio della radiofonia italiana. In questa radio, Rai Radio 2, stanno licenziando tutti. Ma che vi sta succedendo ragazzi? Noi rimaniamo qua, perché noi siamo intoccabili. Hanno paura di noi». Una battuta che nasconde una realtà fatta di addii inaspettati e rivoluzioni editoriali firmate dal direttore Giovanni Alibrandi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dietro le battute c'è una rivoluzione che non piace a molti: chiusure storiche e spostamenti improvvisi. Voi di quale programma sentirete di più la mancanza?

