Dieta Chetogenica | i migliori multivitaminici senza zucchero per accelerare i risultati e restare in salute

La dieta chetogenica richiede attenzione nell’assunzione di nutrienti essenziali. I multivitaminici senza zucchero rappresentano un supporto importante per colmare eventuali carenze, favorendo il benessere generale e l’ottimizzazione dei risultati. In questa guida, analizziamo le migliori opzioni disponibili sul mercato, per aiutarti a mantenere una dieta equilibrata e sostenibile.

La dieta chetogenica, conosciuta anche come dieta keto, è diventata uno dei protocolli più famosi per perdere peso in modo rapido ed efficace. Questa dieta si basa su un'alimentazione con elevati livelli di grassi, un apporto moderato di proteine e un consumo molto basso di carboidrati. Attraverso questi livelli di macronutrienti il corpo è costretto a entrare in chetosi, ovvero una condizione in cui brucia i grassi come fonte principale per portare avanti le funzioni dell'organismo. Tuttavia, questa dieta, eliminando la maggior parte degli alimenti contenenti zuccheri, mette al bando non solo pane e pasta, ma anche frutta, ortaggi e alcune tipologie di verdura.

