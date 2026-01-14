diesel quanto sei caro italia maglia nera in europa per accise e imposte

Con l'inizio del nuovo anno, si è verificato un adeguamento delle accise sui carburanti in Italia, con un aumento di 4,05 centesimi di euro sul diesel e una diminuzione sulla benzina. L’Italia si conferma tra i paesi europei con i livelli più elevati di imposte sui carburanti, influenzando i costi di rifornimento per i consumatori e il settore dei trasporti.

Col nuovo anno è scattato il riallineamento delle accise sui carburanti: un incremento di 4,05 centesimi di euro del prezzo del diesel e un analogo decremento per quello della benzina. Secondo un’analisi di Facile.it, realizzata sui dati della Commissione europea aggiornati al 512026, l’Italia è maglia nera in Europa per il peso di accise e tasse sul prezzo del diesel che ne rappresentano il 59% del totale alla pompa. Ciò significa che, considerando un prezzo medio pari a 1, 644 euro al litro di diesel, poco meno di 1 euro a litro ( 0,969 euro per la precisione) finisce in accise e IVA. “Sorprende vedere come il prezzo medio per il diesel in Italia, al netto di accise e imposte, sia il terzo più basso d’Europa; ma se aggiungiamo queste due voci – le più alte del Continente – il conto finale schizza e posiziona il Bel Paese tra gli stati UE dove costa di più fare rifornimento di diesel”, spiegano gli esperti di Facile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

