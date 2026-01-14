Diesel quanto sei caro Italia maglia nera in Europa per accise e imposte
Con l'inizio del nuovo anno, si è verificato un adeguamento delle accise sui carburanti in Italia, con un aumento di 4,05 centesimi di euro sul diesel e una diminuzione sulla benzina. L’Italia si conferma tra i paesi europei con i livelli più elevati di imposte sui carburanti, influenzando i costi di rifornimento per i consumatori e il settore dei trasporti.
Col nuovo anno è scattato il riallineamento delle accise sui carburanti: un incremento di 4,05 centesimi di euro del prezzo del diesel e un analogo decremento per quello della benzina. Secondo un’analisi di Facile.it, realizzata sui dati della Commissione europea aggiornati al 512026, l’Italia è maglia nera in Europa per il peso di accise e tasse sul prezzo del diesel che ne rappresentano il 59% del totale alla pompa. Ciò significa che, considerando un prezzo medio pari a 1, 644 euro al litro di diesel, poco meno di 1 euro a litro ( 0,969 euro per la precisione) finisce in accise e IVA. “Sorprende vedere come il prezzo medio per il diesel in Italia, al netto di accise e imposte, sia il terzo più basso d’Europa; ma se aggiungiamo queste due voci – le più alte del Continente – il conto finale schizza e posiziona il Bel Paese tra gli stati UE dove costa di più fare rifornimento di diesel”, spiegano gli esperti di Facile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Promesse tradite: sul prezzo del diesel Italia maglia nera in Ue per accise e imposte
Leggi anche: Diesel più caro della benzina, è l’effetto accise: i nuovi prezzi al distributore
Diesel più caro della benzina in tutta Italia, ecco le regioni dove costa di più | .it; Diesel più caro della benzina per effetto delle accise, le regioni più costose d’Italia; Il prezzo del gasolio ha superato quello della benzina; Diesel più caro della benzina, effetto accise sui carburanti: ora l'Italia ha la tassa sul gasolio più alta d'Europa.
Sul diesel più caro della benzina l'Italia è disuguale - Che il prezzo della benzina in Italia non sia mai stato così basso negli ultimi 4 anni è indubbiamente una bella notizia. avvenire.it
Aumento diesel, Italia Paese più caro d'Europa: 59% di tasse e accise - L'Italia è appena diventata il Paese europeo in cui il diesel costa di più in assoluto a causa di tasse e accise: corrispondono al 59%. auto.everyeye.it
Diesel più caro della benzina per effetto delle accise, le Regioni più costose d’Italia - Manovra fiscale e prezzi: il gasolio supera la benzina ovunque fuori autostrada. virgilio.it
DIESEL: L’ITALIA È IL PAESE PIÙ CARO IN EUROPA Il 2026 si apre con una brutta sorpresa per milioni di automobilisti italiani Con l’allineamento delle accise alla benzina, il diesel in Italia conquista la maglia nera in Europa per prezzo alla pompa. facebook
Diesel più caro della benzina, allarme degli agricoltori: "Rincari a cascata sulla filiera agroalimentare" x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.