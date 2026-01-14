Una ragazza di 19 anni è deceduta nella sua abitazione a Genova Sampierdarena. Il fidanzato ha chiamato i soccorsi durante la notte, ipotizzando una possibile overdose da droga e alcol. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause del decesso.

Una 19enne è morta in casa a Genova Sampierdarena. L’allarme è stato lanciato in piena notte e la prima ipotesi è il mix di droga e alcol. A chiarire le cause sarà l’autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Ragazza muore a 24 anni: il malore davanti al fidanzato. Disperati soccorsi

Leggi anche: Si sente male in casa e chiama i soccorsi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Genova, 19enne denuncia aggressione omofoba: Sfregiato al viso con coltellino.

Diciannovenne muore in casa a Genova: il fidanzato chiama i soccorsi, ipotesi overdose - L’allarme è stato lanciato in piena notte e la prima ipotesi è il mix di droga e alcol ... fanpage.it