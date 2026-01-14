DiCaprio non l' avrebbe mai detto | Chelsea Handler critica le dichiarazioni di Timothee Chalamet

Chelsea Handler ha espresso una critica nei confronti di Timothée Chalamet, evidenziando come l’attore sembri troppo concentrato sui premi e sulla promozione del suo ruolo nel film di Josh Safdie,

Secondo la conduttrice, Chalamet sarebbe troppo interessato ai premi che riceve per la propria performance e a promuovere troppo seriamente il film di Josh Safdie per cui è candidato Chelsea Handler non è rimasta molto impressionata dalla campagna promozionale di Timothée Chalamet per il film di Josh Safdie, Marty Supreme, per i quali sta ricevendo numerose candidature ai premi. Durante un'apparizione al podcast Not Skinny But Not Fat, Handler ha concordato pienamente quando la conduttrice Amanda Hirsch ha chiesto se l'attore stesse prendendo la promozione del film troppo sul serio: "Sembrava piuttosto determinato a vincere e ad essere riconosciuto per la sua grande recitazione", ha osservato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

