Durante una visita a un impianto Ford a Detroit, un operaio ha rivolto un insulto a Donald Trump, che ha risposto con un'espressione colorita e un gesto. L’incidente si è verificato martedì, attirando l’attenzione sui momenti di tensione durante l’evento. Questo episodio evidenzia le dinamiche imprevedibili che possono verificarsi durante incontri pubblici di figure politiche di alto profilo.

Scambio di insulti tra Donald Trump e un operaio durante la visita di martedì del presidente Usa a un impianto Ford a Detroit. A documentare l’incidente è un video pubblicato dal sito Tmz. Mentre visitava lo stabilimento, qualcuno ha iniziato a urlare contro Trump. È difficile distinguere l’intera frase urlata, ma sembra che comprendesse le parole, “protettore di pedofili”. Evidentemente, in riferimento alla vicenda Epstein. Il presidente ha risposto a sua volta urlando contro l’uomo, dicendogli chiaramente “vaffa..”, prima di mostrargli l’indice. La Casa Bianca ha commentato il video affermando, in una dichiarazione rilasciata alla Cnn, che “un individuo squilibrato stava urlando imprecazioni in preda a una crisi di rabbia, e il presidente ha dato una risposta appropriata e inequivocabile”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Detroit, operaio insulta Trump: il presidente Usa risponde con un 'vaffa' e il dito medio

