Il 18 gennaio ad Anghiari sarà proiettato il docufilm «Despite the scars», scritto e diretto da Felix Rier. L’evento, organizzato in collaborazione con Arci e Cas di Anghiari, si terrà alle ore 17. Un’occasione per approfondire temi di attualità attraverso un’opera che invita alla riflessione.

Arezzo, 14 gennaio 2025 – «Despite the scars » il docufilm scritto e diretto da: Felix Rier arriva in collaborazione con Arci e Cas di Anghiari domenica 18 gennaio alle 17.30 al teatro di Anghiari. Questo film racconta la coraggiosa storia di Thea, una giovane donna che riprende il controllo della propria vita dopo essere sopravvissuta a un traumatico atto di violenza. Questa straordinaria protagonista ci invita a seguire il suo delicato percorso di guarigione attraverso la danza, la consapevolezza di sé e l'amore. “Thea e io condividiamo una lunga storia e una profonda amicizia, che risale alla nostra infanzia tra le Alpi italiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Despite the scars» il docufilm ad Anghiari

Leggi anche: Doppio intervento dei Vigili del Fuoco: principio d’incendio in un’abitazione ad Arezzo e auto in fiamme ad Anghiari

Leggi anche: Puramente Fernando detto Geggello, il documentario ad Anghiari

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

«Despite the scars» il docufilm ad Anghiari; DESPITE THE SCARS - nonostante le cicatrici di Felix Rier in Proiezione speciale Mercoledì 14 gennaio 2026 a Milano; Despite the scars (Versione Originale).

DESPITE THE SCARS - diario dell'invedibile, lo schermo si fa nero e la voce off di Thea Malfertheiner racconta di come nel 2020 subì una violenza di gruppo a Berlino. mymovies.it

Come si rinasce dopo uno stupro. “Despite the scars” è la storia di Thea e di tutte quelle donne che non possono raccontarla - Ha subito uno stupro di gruppo a Berlino, ha denunciato, ha deciso di condividere la sua storia, il suo trauma, le sue cicatrici. quotidiano.net

Recensione: Despite the Scars - Raccontando un caso di stupro, il documentario di Felix Rier dimostra come la danza possa essere strumento con il quale il corpo rende concreta la sofferenza, e diventare terapia L’arte è ... cineuropa.org

DESPITE THE SCARS - nonostante le cicatrici di Felix Rier in Proiezione speciale Mercoledì 14 gennaio 2026 a Milano Link in bio > #film / #cinema #movie #cinematography #hollywood #recensione #anteprima #netflix #instagood #director #filmmaker #insta facebook