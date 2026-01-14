Desideri seduzione e giudizi | Anna Valle in scena con Scandalo

Da udinetoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anna Valle e Gianmarco Saurino sono i protagonisti di Scandalo, la commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo in cartellone per un’unica data nel Circuito Ert domenica 18 gennaio alle 20.45 al Teatro Italia di Pontebba. Con Scandalo, Cotroneo torna nella programmazione Ert dopo il grande. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Anna Valle e Gianmarco Saurino in scena al Morlacchi con "Scandalo" di Ivan Cotroneo

Leggi anche: Teatro Giordano di Foggia, stagione 2025/2026: Anna Valle e Gianmarco Saurino in scena con ‘Scandalo’

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.