Denunciato il ladro in bicicletta che terrorizzava i commercianti isontini

Un uomo sospettato di aver compiuto numerosi furti in negozi e centri sportivi tra Gradisca d’Isonzo, Romans d’Isonzo e Sagrado è stato denunciato. Per circa un mese, si spostava in bicicletta mettendo a segno diversi colpi nella zona. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’identificazione e alla denuncia del presunto responsabile, contribuendo a ripristinare la sicurezza nei territori interessati.

