Denunciato il ladro in bicicletta che terrorizzava i commercianti isontini
Un uomo sospettato di aver compiuto numerosi furti in negozi e centri sportivi tra Gradisca d’Isonzo, Romans d’Isonzo e Sagrado è stato denunciato. Per circa un mese, si spostava in bicicletta mettendo a segno diversi colpi nella zona. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’identificazione e alla denuncia del presunto responsabile, contribuendo a ripristinare la sicurezza nei territori interessati.
Per un mese aveva messo a segno furti in negozi e centri sportivi a Gradisca d’Isonzo, Romans d’Isonzo e Sagrado, muovendosi sempre in bicicletta. Nei giorni scorsi un'indagine dei carabinieri, con appostamenti e osservazione dei filmati di videosorveglianza, ha portato alla sua identificazione e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
