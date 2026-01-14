Dennis Kinzelmann nuovo ceo di Mercedes-Benz Special Trucks

Mercedes-Benz Special Trucks ha annunciato l’ingresso di Dennis Kinzelmann come nuovo amministratore delegato. La divisione si occupa di veicoli speciali e si distingue per le soluzioni personalizzate e di alta qualità. Con questa nomina, l’azienda intende rafforzare la propria presenza nel settore e continuare a sviluppare tecnologie avanzate per i veicoli speciali.

Mercedes-Benz Special Trucks, divisione dedicata ai veicoli speciali del marchio tedesco, ha affidato a Dennis Kinzelmann la carica di amministratore delegato. Il manager prende il posto di Franziska Cusumano, che dal primo aprile sarà la ceo Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation in Giappone. Kinzelmann vanta quasi 20 anni di esperienza in posizioni di leadership all'interno del gruppo Mercedes-Benz. Nel suo nuovo incarico sarà responsabile dello sviluppo e delle vendite delle gamme Mercedes-Benz Unimog, Econic e Zetros, nonché del defence business globale di Daimler Truck, che comprende veicoli militari ad alte prestazioni.

