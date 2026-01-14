Nel processo del 2009 riguardante il delitto di Garlasco, i Poggi hanno presentato una simulazione video che ricostruisce l’inizio dell’aggressione in cucina. La ricostruzione illustra come l’evento si sviluppi nella villetta di via Pascoli, con il corpo di Chiara Poggi trovato nelle scale e l’assassino che si allontana dalla scena. Un’analisi dettagliata utile per comprendere le dinamiche dell’accaduto.

L’aggressione che inizia “in cucina”, termina con il corpo di Chiara Poggi lanciato nelle scale che conducono allo scantinato della villetta di via Pascoli a Garlasco e il killer che esce di casa. Rispunta dai fascicoli processuali la ricostruzione video amatoriale della dinamica dell’omicidio che la famiglia della 26enne uccisa il 13 agosto 2007 ha prodotto nei processi a carico di Alberto Stasi sin dal 2009. Poco meno di dieci minuti di simulazione ‘diretta’ dalla voce di Marzio Capra, storico consulente della famiglia, e prodotti al giudice del processo di primo grado con rito abbreviato, Stefano Vitelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, l'aggressione iniziata in cucina: la simulazione video dei Poggi nel processo del 2009

