Delitto di Comunanza Claudio Funari alla sbarra

È iniziato questa mattina davanti alla Corte d’Assise di Macerata il processo a Claudio Funari, accusato dell’omicidio di Renzo Paradisi e del tentato omicidio di Maria Antonietta Giacomozzi, avvenuti a Comunanza il 23 dicembre 2024. L’udienza si concentra sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle responsabilità del 42enne. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e nel territorio circostante.

Comunanza (Macerata), 14 gennaio 2026 – Ha preso il via stamani davanti alla Corte d’Assise di Macerata il processo a carico di Claudio Funari, il 42enne accusato dell’omicidio di Renzo Paradisi e del tentato omicidio della moglie Maria Antonietta Giacomozzi avvenuti la sera del 23 dicembre 2024 a Comunanza. La Procura di Ascoli Piceno lo accusa di omicidio volontario ai danni di Paradisi, tentato omicidio e lesioni gravi nei confronti della moglie, oltre ai reati di violenza privata – per averle impedito di chiedere aiuto – e tentato incendio doloso, per aver cercato di appiccare il fuoco all’abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Delitto di Comunanza, Claudio Funari alla sbarra Leggi anche: Omicidio di Comunanza, Claudio Funari rinviato a giudizio. Quando il processo Leggi anche: L’omicidio di Comunanza. Funari parla al giudice:: "Non volevo fare del male" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Delitto di Comunanza, Claudio Funari alla sbarra - Comunanza (Macerata), 14 gennaio 2026 – Ha preso il via stamani davanti alla Corte d’Assise di Macerata il processo a carico di Claudio Funari, il 42enne accusato dell’omicidio di Renzo Paradisi e del ... ilrestodelcarlino.it

Omicidio di Comunanza, Claudio Funari rinviato a giudizio. Quando il processo - Ascoli, 19 novembre 2025 – Il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Piceno Angela Miccoli ha rinviato a giudizio Claudio Funari, il 42enne accusato dell’omicidio di Renzo Paradisi ... ilrestodelcarlino.it

Omicidio Paradisi, Claudio Funari rinviato a giudizio: prima udienza il 14 gennaio - L'artigiano 42enne di Comunanza è accusato dell'omicidio di Renzo Paradisi e del tentato omicidio della di lui moglie Maria Antonietta ... corriereadriatico.it

Vi aspettiamo domenica 11 gennaio alle 17.30 all’auditorium Adriano Luzi di Comunanza con la commedia “SAI che se dice jo Lu varre” facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.