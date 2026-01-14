Delitto di Comunanza Claudio Funari alla sbarra

Da ilrestodelcarlino.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziato questa mattina davanti alla Corte d’Assise di Macerata il processo a Claudio Funari, accusato dell’omicidio di Renzo Paradisi e del tentato omicidio di Maria Antonietta Giacomozzi, avvenuti a Comunanza il 23 dicembre 2024. L’udienza si concentra sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle responsabilità del 42enne. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e nel territorio circostante.

Comunanza (Macerata), 14 gennaio 2026 – Ha preso il via stamani davanti alla Corte d’Assise di Macerata il processo a carico di Claudio Funari, il 42enne accusato dell’omicidio di Renzo Paradisi e del tentato omicidio della moglie Maria Antonietta Giacomozzi avvenuti la sera del 23 dicembre 2024 a Comunanza. La Procura di Ascoli Piceno lo accusa di omicidio volontario ai danni di Paradisi, tentato omicidio e lesioni gravi nei confronti della moglie, oltre ai reati di violenza privata – per averle impedito di chiedere aiuto – e tentato incendio doloso, per aver cercato di appiccare il fuoco all’abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

delitto di comunanza claudio funari alla sbarra

© Ilrestodelcarlino.it - Delitto di Comunanza, Claudio Funari alla sbarra

Leggi anche: Omicidio di Comunanza, Claudio Funari rinviato a giudizio. Quando il processo

Leggi anche: L’omicidio di Comunanza. Funari parla al giudice:: "Non volevo fare del male"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

delitto comunanza claudio funariDelitto di Comunanza, Claudio Funari alla sbarra - Comunanza (Macerata), 14 gennaio 2026 – Ha preso il via stamani davanti alla Corte d’Assise di Macerata il processo a carico di Claudio Funari, il 42enne accusato dell’omicidio di Renzo Paradisi e del ... ilrestodelcarlino.it

Omicidio di Comunanza, Claudio Funari rinviato a giudizio. Quando il processo - Ascoli, 19 novembre 2025 – Il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Piceno Angela Miccoli ha rinviato a giudizio Claudio Funari, il 42enne accusato dell’omicidio di Renzo Paradisi ... ilrestodelcarlino.it

Omicidio Paradisi, Claudio Funari rinviato a giudizio: prima udienza il 14 gennaio - L'artigiano 42enne di Comunanza è accusato dell'omicidio di Renzo Paradisi e del tentato omicidio della di lui moglie Maria Antonietta ... corriereadriatico.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.