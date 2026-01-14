Delirio totale per Allegri con la torcia olimpica! Folla di tifosi per lui Video

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha partecipato questa mattina alla staffetta della torcia olimpica dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 a Borgomanero. Tanti tifosi si sono riuniti per assistere al passaggio del tecnico livornese, che ha percorso circa 200 metri come portatore della torcia. Un momento di entusiasmo condiviso con la comunità locale, in un’atmosfera di partecipazione e interesse per l’evento olimpico.

