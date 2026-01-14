Degustazioni Musicali: HB DEMU-Eventi in Itinere è un progetto che utilizza la musica per promuovere inclusione, consapevolezza e cambiamenti sociali. Attraverso eventi dedicati, si propone di creare momenti di riflessione e confronto, valorizzando il ruolo della musica come strumento di comunicazione e crescita collettiva. Un’iniziativa che invita a scoprire il potenziale sociale della musica in un contesto sobrio e accessibile.

Degustazioni Musicali continua a proporre musica come strumento di inclusione, consapevolezza e cambiamento sociale. La stagione 202526 intreccia ricerca artistica e riflessione politica, coinvolgendo 10 comuni umbri in un percorso culturale diffuso e accessibile. Un progetto sostenuto da Sviluppumbria e realizzato in collaborazione con T-Trane e Coesione Italia 21-27 Umbria. La decima stagione di Degustazioni Musicali, HB DEMU – Eventi in Itinere, celebra un decennio di attività in Umbria delineando un percorso che utilizza l’arte come strumento di trasformazione sociale. Il cartellone si è aperto nel 2025 con artisti importanti che si sono alternati sui palcoscenici di una rassegna poliedrica, trasversale e itinerante. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: ‘Degustazioni Musicali’: Jon Spencer live

Leggi anche: ’Cantine aperte’. Eventi, visite guidate e degustazioni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

HB - Demu di Degustazioni Musicali riparte il 15 gennaio 2026 con David Gtubbs a Perugia (prossimi concerti Tortoise e Stefano Pilia) |; David Grubbs a Perugia apre il 2026 di Degustazioni Musicali nel decennale della rassegna; Perugia, ‘Degustazioni Musicali’: ci sono David Grubbs, Tortoise live e Stefano Pilia.

Degustazioni Musicali, un inizio anno di qualità: in arrivo David Grubbs, Tortoise e Stefano Pilia - di Danilo Nardoni Un inizio anno musicalmente suggestivo per la decima stagione di Degustazioni Musicali, “HB DEMU | In Itinere”, che celebra dieci anni di attività in Umbria, delineando un percorso c ... umbria24.it