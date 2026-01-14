Decreto per il conferimento di supplenza breve su posto comune fino a dieci nelle scuole di I e II grado della Secondaria | in allegato un modello aggiornato alla finanziaria 2026

Il presente decreto disciplina il conferimento di supplenze brevi, fino a dieci giorni, su posti comuni nelle scuole di I e II grado della secondaria. In allegato si trova un modello aggiornato in conformità alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2026 all’articolo 1, comma 85, della legge n. Le procedure sono state adeguate alle nuove disposizioni normative per una gestione più efficace delle supplenze temporanee.

Il modello di determina per il conferimento di supplenze brevi e temporanee fino a dieci giorni su posto comune nella scuola secondaria di primo e secondo grado è stato predisposto in coerenza con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026 all'articolo 1, comma 85, della legge n. 1072015. La nuova disciplina rafforza il principio .

