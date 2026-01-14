Dazn svela | Lang è uscito contrariato al momento del cambio

Dazn ha rivelato che Noa Lang è apparso contrariato al momento del cambio durante l'ultimo episodio. La sua presenza a Napoli rimane incerta, tra voci di rinnovo e possibili trasferimenti. La situazione del giocatore è in evoluzione e nessuna decisione definitiva è stata comunicata. Restano da chiarire le intenzioni sia del club che dell’atleta, mentre il mercato continua a muoversi.

L'avventura di Noa Lang a Napoli continuerà o no? Nessuno lo sa. Un giorno ha un piede in città e un altro in aereo pronto a partire. Alessio De Giuseppe, giornalista Dazn, ha svelato un retroscena in diretta tv nel post-partita di Napoli-Parma 0-0. Napoli-Parma, retroscena Lang a Dazn. Di seguito le sue dichiarazioni: "Lang è uscito un po' contrariato al momento del cambio. A fine primo tempo Conte aveva chiesto ad Elmas di scaldarsi".

