Davide Peretti Poggi | Affioramenti

Da bolognatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 18, presso la Galleria B4 in Via Vinazzetti 4/b, Bologna, si terrà l'inaugurazione della mostra

Inaugurazione, sabato 24 gennaio 2026 alle ore 18 presso la Galleria B4 di  Via Vinazzetti 4b, (zona universitaria) a Bologna. Fino a sabato 7 marzo, dal martedì al sabato, ore 17-20. Ingresso libero, oppure su appuntamentoLo splendore della peonia è là dove vita e morte si stringono nello. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Api: scomparso Aldo Maria Brachetti Peretti

Leggi anche: Api: scomparso Aldo Maria Brachetti Peretti, protagonista del settore petrolifero

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.