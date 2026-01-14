Dalle scuole ai palazzetti sportivi ispezioni a tappeto dopo i forti terremoti | Patrimonio sano e a norma

Dopo i recenti terremoti, sono state effettuate ispezioni approfondite su settantasette edifici pubblici, tra cui scuole, palazzi storici, impianti sportivi e uffici. L’obiettivo è verificare lo stato di sicurezza e conformità delle strutture, garantendo la tutela dei cittadini e il mantenimento del patrimonio pubblico in condizioni ottimali. Queste verifiche rappresentano un passo importante per assicurare interventi mirati e tempestivi in caso di necessità.

Sessantasette edifici pubblici ispezionati. Cinquantuno scuole, sette palazzi storici e della cultura, tre impianti sportivi e sei immobili adibiti a uffici e servizi al cittadino. Il forte terremoto di martedì mattina, ha subito messo in moto la macchina comunale in caso di scenario di rischio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

