Dalle scuole ai palazzetti sportivi ispezioni a tappeto dopo i forti terremoti | Patrimonio sano e a norma

Da forlitoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i recenti terremoti, sono state effettuate ispezioni approfondite su settantasette edifici pubblici, tra cui scuole, palazzi storici, impianti sportivi e uffici. L’obiettivo è verificare lo stato di sicurezza e conformità delle strutture, garantendo la tutela dei cittadini e il mantenimento del patrimonio pubblico in condizioni ottimali. Queste verifiche rappresentano un passo importante per assicurare interventi mirati e tempestivi in caso di necessità.

Sessantasette edifici pubblici ispezionati. Cinquantuno scuole, sette palazzi storici e della cultura, tre impianti sportivi e sei immobili adibiti a uffici e servizi al cittadino. Il forte terremoto di martedì mattina, ha subito messo in moto la macchina comunale in caso di scenario di rischio. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Francesca Albanese, nuove ispezioni nelle scuole: dopo la Toscana tocca all'Emilia

Leggi anche: Dalle reti para-palloni ai tabelloni segna-punti, ai fari: 150mila euro per la manutenzione degli impianti sportivi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Caso Albanese, Valditara: ispezioni anche in due scuole dell’Emilia Romagna - Dopo il caso degli istituti scolastici in Toscana, dove la relatrice Onu per i diritti umani nei territori palestinesi Francesca Albanese è intervenuta per degli interventi in videoconferenza, gli ... tg24.sky.it

Perché Valditara ha chiesto ispezioni a scuola sugli incontri con Albanese e cosa rischiano presidi e prof - Il ministero dell’Istruzione ha ordinato ispezioni nelle scuole dove si sono tenuti degli incontri su Gaza con Francesca Albanese. fanpage.it

Valditara: "Caccia alle streghe per Albanese? I Cobas non mi interessano" - E il ministro Valditara risponde senza tanti giri di parole a chi parla "vera e propria caccia alle streghe" da parte del governo per gli ... ilgiornale.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.